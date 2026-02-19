Abertura de empresas desacelera em 2026, mas saldo segue positivo no Tocantins\nDinâmica positiva também aparece no estoque de empresas ativas no estado (Divulgação/Sebrae)\nApesar de um ritmo mais moderado na abertura de empresas no início de 2026, o Tocantins segue registrando crescimento no ambiente de pequenos negócios. Dados do Sebrae Tocantins mostram que, até fevereiro deste ano, foram abertas 5.567 empresas no Estado, enquanto 3.054 encerraram suas atividades, o que resultou em um saldo positivo de 2.513 novos empreendimentos.\nNa comparação com 2025, quando o volume de aberturas chegou a 31.891 empresas, o desempenho de 2026 indica desaceleração. Ainda assim, a leitura da série histórica dos últimos cinco anos aponta para um movimento de acomodação após períodos de maior expansão, e não para um cenário de retração econômica. Em todos os anos analisados, o número de empresas abertas superou o de encerramentos.