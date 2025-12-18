Rede Transformar estende prazo de inscrição do edital 'Floresta em Pé'\nEdital que seleciona projetos socioambientais no Tocantins está em sua terceira edição (Divulgação/Rede Transformar)\nA Rede Transformar prorrogou o prazo de inscrição da terceira edição do edital “Floresta em Pé” até o dia 9 de janeiro de 2026, por meio da plataforma Prosas, disponível aqui.\nA Rede Transformar é uma iniciativa multissetorial liderada pela Votorantim Cimentos, que reúne parceiros com o objetivo de gerar impacto social e ambiental positivo em diferentes regiões do país. No edital “Floresta em Pé”, podem participar organizações da sociedade civil, cooperativas e negócios de impacto socioambiental que atuam nos estados do Tocantins, Pará e Amazonas.\nPrograma internacional de intercâmbio oferece 10 bolsas integrais para estudantes