Exposição Ela Faz Indústria é realizada no Capim Dourado Shopping\nMostra deve reunir empreendimentos de diferentes áreas (Divulgação/Fieto)\nA força do empreendedorismo feminino na indústria ganha espaço no Capim Dourado Shopping, a partir desta quinta-feira (18) até o próximo domingo (21), com a exposição do programa Ela Faz Indústria. A iniciativa, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), vai reunir 22 negócios liderados por mulheres que participaram do programa de capacitação voltado para gestoras de micro e pequenas indústrias.\nEntre os empreendimentos participantes estão: Baru Brownie, Carne de Jaca, Cerâmica Progresso, Ecofossa Tocantins, Energisol, Engetins, Grupo da Família, H&R Moda Íntima, Jacar Coxinha, Lestlo, Minart Móveis, Mr Esquadrias, Novelli Móveis Personalizados, Padaria Livramento, Remate 63, Sabores do Jalapão, Seis Pétalas, TDG Negócios e Terra Forte Centro de Negócios. A diversidade dos segmentos reforça o alcance do programa, que vai de alimentos e moda até tecnologia, serviços e agroindústria.