Coca-Cola lança segunda fase de sua campanha para a Copa do Mundo da FIFA 26™ com filme narrado por Galvão Bueno\nLatas colecionáveis da Cola-Cola (Divulgação/ Cola-Cola BANDEIRANTES)\nA Coca-Cola dá sequência à sua campanha de Copa do Mundo, aprofundando a plataforma “Essa Coca-Cola Toda”, que traduz a soma de emoções que só o futebol é capaz de despertar. Nesta nova fase, a marca apresenta ao público brasileiro dois grandes movimentos que se complementam e traduzem a intensidade da Copa do Mundo da FIFA™: o filme global “Uncanned Emotions”, segundo capítulo da série criada para o torneio, e uma edição limitada de latas que celebra momentos históricos do futebol no país.\nSegundo a empresa, a campanha reforça que o futebol, no Brasil, nunca foi apenas sobre resultado. É sobre altos e baixos, tensão e celebração, derrotas e vitórias — uma verdadeira montanha-russa emocional que conecta gerações e mantém viva a paixão pelo esporte. A pergunta que guiou o primeiro momento da campanha, “Será que o Brasil ainda é essa Coca-Cola toda?”, evolui agora para um convite: reconhecer que essa emoção coletiva segue mais viva do que nunca.