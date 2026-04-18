Outback oferece bebida refil gratuita na compra da Ribs Rocker Crown por tempo limitado\nRibs Rocker Crown é a icônica costela da marca em formato de coroa (Divulgação/Outback)\nComo parte da campanha Back to Outback, que celebra o retorno de itens icônicos escolhidos pelos consumidores ao menu, o Outback Steakhouse apresenta uma oferta especial que amplia a experiência em torno de um dos destaques do cardápio, a Ribs Rocker Crown. Até o dia 10 de maio, na compra de uma Ribs Rocker Crown, ganha-se um refil de refrigerante ou iced tea, ou um chopp Brahma servido na tradicional caneca congelada.\nA ação, exclusiva para consumo nos restaurantes, também inclui a possibilidade de adicionar um S’mores por R$ 24,90, reforçando a proposta da marca de oferecer uma experiência completa, que vai do prato principal à sobremesa, conectando sabor e momentos de compartilhamento.