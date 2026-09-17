Palestra em Palmas discute arquitetura inclusiva para pessoas neurodivergentes\nEncontro será realizado no dia 23 de setembro, durante a programação da Casa Cor (Divulgação/Casa Cor)\nProfissionais e interessados nas áreas de arquitetura, inclusão e neurodiversidade participam, no dia 23 de setembro, da palestra “Uma Visão Neurodivergente na Arquitetura”, em Palmas. O encontro será realizado a partir das 19h, no Orquidário Centro de Eventos, dentro da programação da Casa Cor Tocantins, e pretende discutir como os espaços podem ser planejados para atender às diferentes formas de perceber e interagir com o ambiente.\nA palestra propõe ampliar o debate sobre a relação entre arquitetura e neurodiversidade, destacando a influência direta de elementos ambientais na experiência de pessoas neurodivergentes. A discussão parte da necessidade de considerar diferentes características cognitivas e sensoriais durante o desenvolvimento de projetos. Entre os aspectos centrais no planejamento de ambientes neuroinclusivos estão iluminação, acústica, circulação, organização espacial e controle de estímulos visuais — elementos que interferem diretamente no conforto, no bem-estar e na autonomia dos usuários.