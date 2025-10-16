TIM abre vagas com oportunidade em Palmas\nA companhia busca profissionais com perfil comercial (Divulgação/TIM)\nA TIM está expandindo sua operação nas regiões Norte e Centro-Oeste com oferta de vagas em Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Em Palmas, há uma oportunidade de consultor de vendas, disponível também para pessoas com deficiência. Esse movimento reforça o compromisso da empresa com a geração de empregos e o atendimento próximo ao cliente.\nAs inscrições podem ser feitas pelo pela internet (clique aqui). Todas as vagas disponíveis da operadora podem ser consultadas e cadastradas diretamente na página oficial de carreiras da TIM.\nA companhia busca profissionais com perfil comercial, foco no atendimento ao cliente e interesse em construir carreira no setor de telecomunicações. A TIM oferece as funcionários assistência médica e odontológica, vale alimentação, previdência privada entre outros benefícios.