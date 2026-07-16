Com ampliação, empresa afirma que aumentará em 50% a capacidade de produção da unidade no Tocantins para 1,5 milhão de toneladas de cimento por ano (Divulgação/Votorantim Cimentos)\nVotorantim Cimentos anuncia investimento de R$ 260 milhões em Xambioá\nA Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, vai investir R$ 260 milhões na ampliação da sua fábrica no município de Xambioá, no estado do Tocantins, que irá adicionar mais 500 mil toneladas sobre a atual capacidade de produção anual de cimento na unidade. O projeto consiste na construção de uma nova linha de moagem na fábrica tocantinense que aumentará a sua capacidade de produção, totalizando 1,5 milhão de toneladas de cimento por ano a partir de julho de 2028.\nSegundo a empresa, a ampliação da fábrica de Xambioá integra um programa abrangente de R$ 5 bilhões de investimento entre 2024 e 2028, focado em crescimento e competitividade estrutural das operações da Votorantim Cimentos no Brasil. Esse programa, dos quais R$ 3,1 bilhões já estão em execução, incluindo esse investimento em Xambioá, abrange as operações da companhia em todas as regiões do país, com investimentos estruturantes para elevar a capacidade de produção de cimento, competitividade, utilização de combustíveis alternativos e redução das emissões de CO2.