Empresa busca programa para cuidar da saúde mental dos colaboradores\nEmpresa acompanha e avalia as práticas de gestão de pessoas por meio de pesquisas independentes (Divulgação/Kiw Assessoria/Freepik)\nCriado em 2014, o Janeiro Branco convida a sociedade a colocar a saúde mental no centro das prioridades. A proposta é desacelerar, fortalecer relações mais humanas e promover bem-estar para além do ambiente de trabalho, reconhecendo que saúde mental não é luxo, mas base para viver melhor.\nÉ o caso do Grupo Sabin, que figura há 21 anos no ranking Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. A empresa tem buscado ampliar suas práticas e ações para, não só promover um ambiente de trabalho saudável e acolhedor, mas também contribuir para que suas pessoas possam viver com maior qualidade de vida.