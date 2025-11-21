BNDES Mais Perto de Você aproxima empreendedores de soluções financeiras em Palmas\nEvento reuniu 11 agentes financeiros que repassam recursos do BNDES (Divulgação/Fieto)\nA edição de Palmas do BNDES Mais Perto de Você reuniu empreendedores, gestores e representantes do setor produtivo na tarde da última terça-feira (18), no auditório do Centro de Educação e Tecnologia do SENAI. A iniciativa, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Sebrae Tocantins e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/TO), teve como foco apresentar soluções financeiras, oportunidades de crédito e mecanismos de apoio ao desenvolvimento empresarial.\nEmpresas participaram do mutirão Palmas Mais Empregos\nação pretende aproximar empresas e profissionais em busca de uma oportunidade (Divulgação/Prefeitura de Palmas)