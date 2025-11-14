Coletores de sementes do Cerrado e da Amazônia se reúnem no Tocantins\nIniciativa é essencial para a preservação ambiental e mitigação das mudanças climáticas (Divulgação/Ar Fotografia)\nMais de 70 coletores de sementes nativas reuniram-se, nos dias 8 e 9 de novembro, no município de Caseara, para a segunda edição do Encontro Ressemear (Rede de Sementes do Araguaia), que discutiu meios de formalizar e fortalecer a cadeia da restauração ecológica em larga escala na região. A iniciativa do Instituto Black Jaguar capacita e remunera agricultores familiares na coleta de sementes nativas do Cerrado e da Amazônia para produção de mudas florestais. O evento aconteceu no Parque Estadual do Cantão.\nEntre os coletores estão ribeirinhos, agricultores familiares, assentados, além da participação mais recente de indígenas da etnia Kaiapó, que procuraram a rede interessados em integrar a atividade. Também fazem parte da Ressemear, integrantes da Associação de Mulheres Extrativistas da APA Cantão (AMA Cantão), que encontrou na rede uma forma de gerar valor a produtos antes descartados: sementes que sobravam da produção de geleias e doces agora são vendidas para projetos de restauração.