Frísia orienta cooperados no Tocantins para prevenir queimadas e preservar a produção\nQueimada na zona rural do Tocantins (Wilton Dias/TV Anhanguera)\nCom a chegada do período seco e o aumento do risco de incêndios no campo, a Frísia Cooperativa Agroindustrial intensifica as orientações aos cooperados no Tocantins sobre práticas seguras para evitar queimadas e proteger lavouras, áreas de preservação e o solo.\nEntre as recomendações, está a atenção às restrições legais vigentes no estado. Conforme o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a queima controlada está proibida entre 20 de julho e 30 de outubro, de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2024. A Frísia aproveita esse período para ampliar as ações preventivas nas propriedades, incentivando o registro de medidas de manejo seguro e o cumprimento das normas ambientais.