Ambev abre Programa de Trainee com imersão internacional e salário de R$ 9,5 mil\nCom inscrições abertas até 2 de setembro, programa de dez meses terá imersão internacional (Divulgação/Ambev)\nA Ambev está com inscrições abertas, até 2º de setembro, para o Programa Global de Trainee 2027, com duração de 10 meses e salário de R$9.5 mil , os participantes selecionados terão uma jornada de desenvolvimento completa e experiências internacionais, como:\nConexão com trainees do mundo todo no Cheers Festival no exterior.\nUma semana de imersão internacional em outro país da América do Sul.\nRotação internacional de até 3 meses para grupo selecionado.\nPossibilidade de alocação temporária no exterior para 1 trainee selecionado.\nVoltado à formação de futuras lideranças, a campanha deste ano é guiada pelo conceito “Sede de crescer, garra pra fazer”, que resume a proposta do programa de buscas talentos ambiciosos e proporcionar oportunidades de crescimento. Desde o início da jornada, os trainees atuam em projetos estratégicos, trabalhando de forma multidisciplinar e assumindo protagonismo desde os primeiros meses da experiência.