Clínica Odontológica oferece atendimento gratuito em Porto Nacional\nAtendimentos são voltados a adultos com condições crônicas ou necessidades especiais (Divulgação/Cênicas Comunicação)\nA Clínica Odontológica da Afya Faculdade de Porto Nacional (antiga Itpac Porto | Afya) está com vagas abertas para atendimento de pacientes adultos que apresentam condições crônicas de saúde ou necessidades especiais, como hipertensão, cardiopatias, diabetes, autismo, transtornos psiquiátricos e síndromes diversas. A iniciativa busca garantir acesso a um cuidado humanizado e seguro, respeitando as particularidades de cada paciente.\nOs atendimentos são gratuitos, não exigem encaminhamento médico e estão disponíveis para moradores de Porto Nacional e de outras cidades da região. A clínica funciona às segundas-feiras, das 13h às 16h, e atende em média 12 pacientes por semana. As vagas são abertas de forma contínua, conforme os tratamentos em andamento são concluídos. O agendamento pode ser feito presencialmente na Clínica Odontológica da Afya ou pelo telefone/WhatsApp (63) 99202-2568.