Spaten Pro atrai novos consumidores para o portfólio wellness da Ambev\nLevantamento do Zé Delivery também aponta millennials como principal base de consumidores em São Paulo e no Rio de Janeiro (Divulgação/Spaten)\nA chegada de Spaten Pro ao Zé Delivery começa a revelar novos comportamentos no consumo de cervejas zero. Considerando os consumidores analisados em São Paulo e no Rio de Janeiro, cerca de metade de quem experimentou o lançamento era nova na categoria de cervejas sem álcool, reforçando o potencial da inovação para ampliar as ocasiões de consumo e atrair novos públicos para o portfólio wellness da Ambev. Os dados também mostram que os millennials, entre 30 e 45 anos, concentram cerca de 65% dos consumidores de Spaten Pro nas praças analisadas.\nPrimeira cerveja com proteína da Ambev, Spaten Pro é uma cerveja sem álcool, com 10g de proteína por unidade, e integra o portfólio wellness da companhia. O produto chegou recentemente ao Zé Delivery, marketplace da Ambev, em São Paulo e no Rio de Janeiro, permitindo acompanhar desde os primeiros dias quem está experimentando a novidade e como esses consumidores se relacionam com a categoria.