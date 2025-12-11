Atacarejo ganha força em Araguaína com a chegada do Assaí\nAtacarejo Assaí em Araguaína (Divulgação/Assaí)\nÀs vésperas da abertura da sua primeira unidade em Araguaína, o Assaí destaca os diferenciais do modelo de atacarejo, que combina características do atacado e do varejo em uma única operação.\nO formato, que hoje é referência nacional em economia e autonomia de compra, se consolidou ao permitir que consumidores(as) finais e pequenos e médios empreendedores(as) tenham acesso a preços competitivos e opções de compra em diferentes volumes.\nNo Assaí, o cliente encontra um ambiente semelhante ao de um supermercado de grande porte, mas com a vantagem de comprar tanto pequenas unidades quanto grandes volumes do mesmo produto. Para as famílias, isso significa maior liberdade para planejar as compras mensais, semanais ou repositoras. Já para pequenos e médios negócios, o formato oferece previsibilidade, oportunidade de reposição rápida de estoque e redução de custos em períodos de alta demanda, como fins de semana, datas sazonais e início de mês.