Chás Leão celebra 125 anos convidando o Brasil a viver o sabor da praia em cada pausa\nChás Leão celebra 125 anos de história no Brasil com o lançamento de uma nova campanha que resgata a memória afetiva da marca e reforça sua conexão com os momentos de pausa e relaxamento do dia a dia. Intitulada “Leão: sua pausa sabor praia há 125 anos”, a iniciativa contempla um filme publicitário, embalagens comemorativas e uma série de ativações especiais em diferentes cidades do país.\nCampanha estreou oficialmente na quarta-feira (7) (Divulgação/Coca-Cola Bandeirantes)\nIndenizações de seguro condomínio acompanha avanço do mercado, afirma CNSeg\nO mercado imobiliário do Tocantins vive um ciclo de expansão que começa a se refletir diretamente nos indicadores do setor de seguros. As indenizações pagas em apólices de seguro condomínio ultrapassaram R$ 1,7 milhão, registrando um aumento de 463% em relação ao período anterior. Os dados são da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).