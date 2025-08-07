Tocantinenses pretendem gastar até R$ 100 em presentes no Dia dos Pais, revela pesquisa da TIM\nComércio de Palmas (Djavan Barbosa/JTo)\nOs consumidores estão mais digitais neste Dia dos Pais. Pesquisa da TIM Ads, que reúne respostas da base de clientes da TIM, mostra que 40% dos tocantinenses pretendem gastar até R$ 100 com a data comemorativa e o método de pagamento preferido é o PIX (39%). Dinheiro e cartão de débito foram listados em seguida com 20% cada.\nO levantamento ainda indica que mais pessoas serão lembradas no momento das compras: embora 54% dos entrevistados afirmem que comprarão presente apenas para os próprios pais, avôs (14%), tios (13%) e cônjuges (11%) receberam menções.\nNa lista de desejos, itens de uso pessoal lideram: roupas foram os presentes mais mencionados, com 22%, e, em seguida, perfumes, calçados e livros aparecem empatados com 17%. Apesar de estarmos na era digital, a maioria dos consumidores também demonstrou preferência por ir às compras em lojas físicas, com 56% das respostas. Já o e-commerce apareceu com 21%.