Frísia mostra por que o cooperativismo é o caminho mais seguro para o produtor rural\n-Cooperativismo da Frísia (1.3333515)\nEm um cenário de custos elevados, variações climáticas e incertezas de mercado, o cooperativismo tem se consolidado como uma das formas mais seguras e sustentáveis de garantir estabilidade e crescimento no campo. No Tocantins, a Frísia Cooperativa Agroindustrial reforça que, ao decidir cooperar, o produtor passa a integrar uma rede que soma forças, compartilha resultados e transforma desafios em oportunidades.\nEntre os que vivenciam na prática os benefícios dessa parceria está André Siqueira, produtor rural no Tocantins. “Um dos motivos que me levaram a ser cooperado da Frísia foi a questão da armazenagem na região. A dificuldade para entregar cereais na época da colheita é muito grande, e normalmente o recebimento só ocorre mediante contrato de venda, o que impede o produtor de aproveitar o melhor momento do mercado. A cooperativa nos proporciona essa condição de entregar sem ter vendido, esperando o melhor preço. Além disso, posso retirar os insumos conforme a necessidade, sem precisar armazenar na fazenda, o que traz mais segurança”, destacou por meio da assessoria.