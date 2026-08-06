Dia da Cerveja: descubra como harmonizar a bebida com pratos de até R$ 25\nEspecialista da Academia da Cerveja, da Ambev, mostra que é possível combinar diferentes estilos de cerveja com comidas saborosas e acessíveis para celebrar a data (Divulgação/Ambev)\nNo Dia da Cerveja, celebrado neste ano em 7 de agosto, o esperado #sextou ganha um sabor ainda mais especial! Para comemorar a data, nada melhor do que brindar com boas combinações entre copo e prato. E, as opções são muitas, o boteco preferido, o show aguardado há semanas ou até mesmo uma noite em casa com o crush, família ou amigos. Muito além dos tradicionais petiscos de boteco, a cerveja tem espaço garantido à mesa e harmoniza com uma infinidade de receitas e sabores, inclusive opções econômicas, que cabem no bolso e se transformam em uma verdadeira experiência gastronômica.