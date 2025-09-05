Pousada Ilha Canela inaugura novo estilo de hospedagem com cápsulas futurísticas\n-Pousada Ilha Canela (1.3308846)\nA Pousada Ilha Canela, em Palmas, inaugura um conceito inédito de hospedagem no Brasil, com cápsulas totalmente automatizadas, projetadas para oferecer conforto, tecnologia e integração com a natureza.\nInicialmente, a pousada disponibiliza três categorias de cápsulas futurísticas, cada uma planejada para atender diferentes perfis de hóspedes:\nCápsula Smart – Solteiro (capacidade para 1 pessoa)\nR$ 299,00 de domingo a quinta\nR$ 399,00 sexta e sábado\nCápsula Luxo – Casal\nR$ 599,00 de domingo a quinta\nR$ 799,00 sexta e sábado\nCápsula Luxo Premium – Família (capacidade para 4 pessoas, com uma cama de casal e duas camas de solteiro)\nR$ 799,00 de domingo a quinta\nR$ 999,00 sexta, sábado e domingo