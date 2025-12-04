Prédio da BRK (Divulgação/BRK)\nFeirão de Natal BRK oferece até 80% de desconto nas contas de água e esgoto\nDurante o mês de dezembro, os clientes que estiverem em débito com a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no Tocantins e Pará, podem negociar condições especiais para regularização das dívidas. O Feirão de Natal BRK segue até o dia 30.\nO Feirão de Natal BRK oferece desconto de até 80% para pagamento à vista e opções de parcelamentos. Nos canais de atendimento da BRK, as negociações permitem pagamento em até 36 vezes. No cartão de crédito, os parcelamentos podem ocorrer em até 21 vezes, com negociações na agência virtual Minha BRK ou em sites parceiros: Serasa Limpa Nome e Flexpag.\nSERVIÇO: Feirão de Natal BRK\nQuando: de 01 a 30/12\nCanais de Negociação: Agência virtual - minhabrk.com.br / Parceiros: Serasa Limpa Nome e Flexpag