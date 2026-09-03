Afya Unitpac é a primeira instituição do Tocantins a receber acreditação do CFM\nReconhecimento do selo SAEME confirma a qualidade da formação médica oferecida em Araguaína (Divulgação/Afya)\nA Afya Centro Universitário Unitpac passou a integrar o seleto grupo de escolas médicas acreditadas pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (SAEME/CFM). Oficializada na última semana de julho, a certificação atesta que a instituição atende aos mais elevados padrões de qualidade na formação médica, reconhecidos nacional e internacionalmente. A conquista torna a Afya Unitpac a primeira instituição do Tocantins e a terceira da Região Norte a obter a acreditação.\nCoordenado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e reconhecido pela World Federation for Medical Education (WFME), o SAEME realiza uma avaliação independente de diferentes dimensões da formação médica, incluindo gestão acadêmica, projeto pedagógico, corpo docente, infraestrutura, cenários de prática e desenvolvimento dos estudantes. A certificação é concedida apenas às instituições que demonstram excelência acadêmica e compromisso permanente com a melhoria contínua.