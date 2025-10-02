Petra será a cerveja oficial da turnê “Jorge & Mateus 20 Anos”\nDupla Jorge & Mateus (Divulgação/Ícone Assessoria)\nPetra, cerveja puro malte do Grupo Petrópolis - maior cervejaria com capital 100% nacional - será a cerveja oficial de um dos maiores eventos sertanejos do ano, a turnê “Jorge & Mateus – 20 Anos”, em Palmas (TO). A apresentação acontece no dia 4 de outubro, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.\nDe acordo com a assessoria do Grupo Petrópolis, a cerveja Petra é uma das marcas que mais cresceu em volume de vendas em seu segmento e a parceria com a turnê da dupla sertaneja reforça o compromisso de Petra com a brasilidade, que tem ampliado sua presença em eventos de música em todo território nacional.\nDentre os mais recentes, Petra patrocinou o Camarote Salvador, na Bahia, o Carnaval de Pernambuco, participando do Galo da Madrugada e do Camarote Boa Viagem, ambos no Recife, o Festival Sensacional em Belo Horizonte e o Nômade Festival, em São Paulo.