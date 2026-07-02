Recuperações judiciais avançam e ampliam demanda por atuação especializada no País\nSócio-fundador do Mestre Medeiros Advogados Associados, Marco Aurélio Mestre Medeiros (Divulgação)\nO avanço das recuperações judiciais no Brasil ampliou a demanda por atuação jurídica especializada em reestruturação empresarial. O fenômeno alcança empresas de diferentes portes e setores, mas tem impacto particular sobre cadeias ligadas ao agronegócio, à logística, à indústria e ao comércio, atividades decisivas para a economia de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e São Paulo.\nCom atuação nesses cinco estados, o escritório Mestre Medeiros Advogados Associados acompanha processos de recuperação judicial e reorganização de passivos empresariais. A presença regional ganha relevância em um contexto no qual grupos econômicos mantêm propriedades, unidades de armazenagem, transportadoras, fornecedores e contratos financeiros espalhados por mais de uma unidade da Federação.