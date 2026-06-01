Além do Espectro: campanha usa embalagens de leite para combater desinformação sobre autismo no Brasil\nEmbalagens de leite combatem desinformação sobre autismo no Brasil (Divulgação/Grupo Piracanjuba)\nApós mobilizar o país com um projeto dedicado à divulgação de pessoas desaparecidas, que gerou grande repercussão positiva, o Grupo Piracanjuba inicia uma nova jornada de impacto na sociedade, ao reconhecer a importância de contribuir com causas sociais e o potencial de suas embalagens como mídia de grande alcance. Desde o mês de abril, mês em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), as embalagens de leite UHT Piracanjuba passam a estampar mensagens educativas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), transformando um produto presente no dia a dia dos brasileiros em um meio de informação, empatia e incentivo à inclusão.