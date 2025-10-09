Assaí anuncia primeira loja em Araguaína e abertura de quase 300 vagas de emprego\nLoja Assaí em Palmas (Divulgação/Assaí)\nO Assaí chega a mais um município do Tocantins e anuncia sua primeira loja em Araguaína. Com previsão de abertura até o fim deste ano, o atacadista passará a contar com três lojas no estado, onde já possui duas unidades na capital Palmas, sendo a última inaugurada em 2022. Para compor o quadro de funcionários, estão abertas mais de 290 vagas de emprego efetivas para contratação imediata.\nA nova unidade ficará localizada na Rua Santa Cruz, 1756 – Anexo 1836 - Setor Central, trecho que possui um papel estratégico no tráfego local, por estar no centro do município, conectando-se a outras vias principais como a Avenida Castelo Branco. Segundo a assessoria da rede atacadista, a unidade ainda contará com açougue com atendimento personalizado; empório de frios com fatiamento na hora; e padaria com pães assados de hora em hora, bolos, salgados, sucos e cafés.