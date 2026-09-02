O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) nomeou 15 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de juiz de Direito substituto. O decreto de nomeação foi publicado nesta terça-feira (1º).\nEsta é a primeira seleção para ingresso na magistratura realizada pelo Judiciário tocantinense após 19 anos. A posse coletiva dos novos magistrados está marcada para o dia 15 de setembro, às 14h30, no edifício-sede do TJTO, em Palmas.\nOs nomeados deverão cumprir os procedimentos estabelecidos pelo tribunal para garantir o ingresso na magistratura tocantinense.\nTJTO conclui concurso para juiz após 19 anos; veja lista de aprovados\nConcurso da Saúde abre inscrições para mais de 5 mil vagas no Estado com salários de até R$ 17,7 mil\nCandidata de 1,55 m eliminada por altura consegue permanecer em concurso da Polícia Militar após decisão do STF