São 12.348 favelas no Brasil, onde moram 17,2 milhões de pessoas concentradas em 6,6 milhões de domicílios, ou 8% dos lares brasileiros. Para grande parte dessa população, empreender é uma opção mais fácil do que ter um emprego com carteira assinada.\nEsse é o cenário revelado por um levantamento realizado pelo instituto de pesquisa Data Favela a partir de 16.521 entrevistas realizadas com moradores de favelas brasileiras entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 0,8 ponto percentual para cima ou para baixo.\nOs dados mostram que 73% dos moradores de favelas concordam totalmente ou concordam em parte com a afirmação de que o empreendedorismo é um caminho mais simples para melhorar de vida do que ter um trabalho CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Apenas 27% são neutros ou discordam.