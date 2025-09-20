O curtailment, termo em inglês para corte de geração de energia, deve ser estendido às pequenas centrais hidrelétricas, mais conhecidas pela sigla PCHs, bem como a projetos térmicos e de biomassa menores. A viabilidade foi discutida nesta sexta-feira (19) em reunião convocada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).\nEstavam presentes representantes de empresas do setor, a Abradee, entidade que representa as distribuidoras e o ONS (Operador Nacional do Sistema).\nEsses geradores menores não podem sofrer cortes diretos do ONS, mas o órgão fez uma apresentação mostrando a viabilidade legal para esse tipo de medida, que recairia sobre as distribuidoras. Não há registro de corte organizado de PCHs ou demais projetos na história do setor, e a medida tende a sofrer forte resistência.\nInstalação de painel solar em Boa Vista (RR); setor elétrico busca solução para micro e minigeração distribuída Lalo de Almeida -17.ago.22 Folhapress **** Também ficou acertado que serão estudadas alternativas para cortar a chamada geração distribuída remota de grande porte, que ocorre em fazendas com painéis fotovoltaicos, que tenham entre 3 e 5 MW (megawatts).