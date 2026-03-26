O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (26), que o governo federal prepara medida para auxiliar famílias endividadas. A declaração foi feita durante visita à unidade industrial da montadora Caoa, em Anápolis.\nLula fez relação do cenário com a soma de pequenas compras feitas pela internet e disse que, ao perceber o salário “encolher” no final do mês, a população tem a tendência de responsabilizar o governo.\nEu pedi ao meu ministro da Fazenda (uma estratégia), a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas”, disse Lula. O novo ministro da Fazenda é Dario Durigan, que assumiu o cargo no lugar de Fernando Haddad (PT).\nO que nós queremos é ver como é que a gente faz para facilitar o pagamento daquilo que vocês devem”, declarou o petista. Lula falou para um público formado por executivos e funcionários da Caoa.