Elon Musk é o homem mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo lista da revista Forbes divulgada nesta terça-feira (10).
O CEO da Tesla e da SpaceX e controlador do X (ex-Twitter) tem, segundo o ranking para 2026, uma fortuna de US$ 839 bilhões, um salto de 145% em relação aos US$ 342 bilhões no ano passado.
O período foi marcado pelo envolvimento com o governo Donald Trump, sua posterior saída e pela aprovação, em novembro, de um bônus da Tesla que pode fazer de Musk o primeiro trilionário do mundo.
A lista teve um novo recorde de bilionários pelo terceiro ano consecutivo. Foram 3.428 bilionários no mundo, 400 a mais do que em 2025. A soma das fortunas também estabeleceu um novo marco: um total de US$ 20,1 trilhões, alta de US$ 4 trilhões em relação ao ano passado.