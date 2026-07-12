A chegada do El Niño traz uma série de ameaças para o agronegócio brasileiro a partir do segundo semestre deste ano.\nConforme analistas, o fenômeno climático pode gerar impactos como o atraso no plantio de grãos como soja e milho, redução ou perda de qualidade de safras e dificuldades para a pecuária.\nO evento é considerado um desafio adicional para o agronegócio, que já lida com o contexto de juros elevados no Brasil e a pressão de custos de produção devido à guerra no Irã -o conflito gerou choque no mercado de fertilizantes e de diesel.\n"A produção agropecuária brasileira está espalhada em diversas porções do território, então não há um único impacto do El Niño. Cada região deve sentir [o fenômeno] de um jeito", afirma o pesquisador Felippe Serigati, do centro de estudos FGV Agro.\nMeteorito de 20 mil toneladas criou uma das maiores crateras do Brasil no Tocantins há 300 milhões de anos