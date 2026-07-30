Analistas já vêm apontando os efeitos que o El Niño pode causar no plantio de grãos como soja e milho e dificuldades na pecuária, em um cenário desafiador de juros altos e alta de custos, como o que ocorre atualmente no Brasil.\nUm relatório publicado nesta terça-feira (28) pela XP Investimentos aponta os efeitos do fenômeno climático em diferentes setores que poderiam ir além do aumento da inflação de alimentos. A pressão poderia ocorrer também na geração de energia, no transporte e no varejo.\nO governo federal já identificou riscos de quebra das safras de arroz e milho devido ao El Niño e se prepara para ativar usinas termelétricas para compensar a possível redução na produção de hidrelétricas. O custo das medidas será de cerca de R$ 1,3 bilhão.\nGoverno do TO publica edital do concurso da saúde com mais de 5 mil vagas