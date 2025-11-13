Organizações da sociedade civil, cooperativas e negócios de impacto social ou ambiental do Tocantins, Pará e Amazonas podem inscrever projetos para a terceira edição do edital “Floresta em Pé”. A iniciativa, promovida pela Rede Transformar, oferece um apoio de R$ 65 mil para propostas que atuem na conservação do bioma amazônico e no desenvolvimento de comunidades locais. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 12 de dezembro.\nO edital busca propostas alinhadas a dois eixos principais: Meio Ambiente, com foco em ações de redução do desmatamento e combate às mudanças climáticas, e Desenvolvimento Econômico, voltado para a geração de trabalho e renda e o fortalecimento do empreendedorismo local.\nTarifaço de Trump reduz em 67% exportações de cafés especiais brasileiros para os EUA\nAneel quer que preço da conta de luz mude conforme horário do dia