Os economistas ouvidos pelo Banco Central diminuíram a previsão da inflação para o seu menor patamar neste ano, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde a primeira semana do ano.\nOs analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminará 2025 em 4,95%, na 12ª semana consecutiva de redução da perspectiva para o aumento de preços informado no boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira (18).\nÉ apenas a segunda vez no ano que os economistas preveem que a inflação de 2025 ficará abaixo dos 5%. A outra oportunidade foi em 6 de janeiro, quando a estimativa era de 4,99%.\nDepois disso, o número passou a subir e chegou a atingir 5,68% em 10 de março. A partir de junho, a perspectiva entrou em uma queda gradual, sendo reduzida por 12 semanas seguidas até atingir os 4,95% desta segunda-feira.