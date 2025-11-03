Os economistas preveem que o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manterão a taxa de juros em 15% na reunião que começa nesta terça-feira (4).\nDe acordo com o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3), os analistas esperam a manutenção da Selic no atual patamar e acreditam que ela permanecerá em 15% também na reunião marcada para dezembro, que será a última do ano.\nO mercado ainda manteve a perspectiva da taxa de juros para os próximos três anos em 12,25% no próximo ano, em 10,5% para 2027 e em 10% para 2028.\nJá a expectativa para a inflação voltou a cair pela sexta semana consecutiva, atingindo 4,55%, uma queda de 0,01 ponto percentual na comparação com o último levantamento.\nDados do Censo mostram que salário médio no setor público é 72% maior que na esfera privada\nCashback da reforma tributária pode elevar em até 12% a renda das famílias mais pobres, diz FGV