“A gente cresceu vendo propaganda de cigarro, o cowboy do cigarro, abraçava a mocinha, hoje não tem isso mais. E o consumo de cigarro caiu”, disse Dario Durigan (Paulo Bareta/Expert XP)\nO ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (24) que bets precisam ser tratadas como cigarro. Para ele, é necessário controlar a publicidade, limitar o acesso e avaliar os impactos que ela faz à saúde mental e também à economia.\nTemos que tratar bet igual tratamos cigarro. As empresas que operam precisam informar ao governo sobre todas as apostas feitas por CPF das pessoas e pagar o tributo devido", afirmou.\nCom o maior controle, seria possível ao Ministério da Saúde identificar pessoas que fazem apostas frequentes e de maneira contínua, de forma a combater o vício. “A gente cresceu vendo propaganda de cigarro, o cowboy do cigarro, abraçava a mocinha, hoje não tem isso mais. E o consumo de cigarro caiu”, disse.