O dólar sobe forte nesta sexta-feira (14), em meio à repercussão de novos dados da economia dos Estados Unidos e à expressiva saída de capital estrangeiro da Bolsa brasileira. Às 14h58, a moeda norte-americana avançava 0,92%, cotada a R$ 5,293. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas, ampliava as perdas após a divulgação dos dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, recuando cerca de 0,28% no mesmo horário.\nAs vendas varejistas tiveram queda de 0,6% em julho ante o mês anterior, contrariando a expectativa de alta de 0,1% em pesquisa da Reuters.\nPara Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue, a agenda econômica desta sexta é mais esvaziada, apesar da divulgação dos dados de vendas no varejo nos EUA. Segundo ele, embora seja um indicador relevante para acompanhar o comportamento do consumo das famílias americanas, a expectativa é de que o dado tenha impacto mais limitado nos mercados, principalmente após uma semana marcada por indicadores importantes de inflação.