O dólar iniciou a sexta-feira (3) perto da estabilidade no Brasil, enquanto no exterior a divisa oscila em baixa em meio à expectativa de que o Federal Reserve siga cortando juros nos próximos meses, ainda que a paralisação parcial do governo dos EUA atrapalhe a atuação dos agentes, ao congelar a divulgação de dados econômicos.\nÀs 9h05, o dólar à vista tinha leve alta de 0,12%, aos R$ 5,346 na venda.\nNa quinta, o dólar fechou em alta de 0,21%, cotado a R$ 5,339, e a Bolsa teve forte queda de 1,07%, a 143.949 pontos.\nO plenário da Câmara aprovou por unanimidade uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O projeto ainda precisa passar pelo Senado Federal antes de começar a valer em 2026.