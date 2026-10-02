O dólar fechou em forte alta de 0,98%, cotado a R$ 5,223, nesta quinta-feira (1º). A valorização ocorreu em meio a um movimento global de fortalecimento da moeda americana, acompanhado pela alta dos rendimentos dos Treasuries, títulos do governo dos Estados Unidos.\nOs Treasuries de dez anos alcançaram máxima de 5,340%, ante 5,304% na véspera (30), alta de 0,68%. Os títulos de 30 anos também operaram em alta, com máxima de 5,690%.\nLeonardo Brito, economista da Olimpo Investimentos, afirma que o movimento do dólar nesta quinta também esteve relacionado à alta do petróleo, que voltou a superar os US$ 100. Às 17h05, a commodity subia 4,73%, cotada a US$ 102.\nO Ibovespa fechou em alta de 0,45%, aos 187.192 pontos, depois de apresentar volatilidade ao longo do dia. Entre as ações que subiram estiveram as da Petrobras, beneficiadas pela alta do petróleo. Na outra ponta, os papéis de grandes bancos, como Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú, pressionaram o índice ao longo do dia. Também pesaram sobre a Bolsa os papéis de Suzano e Smart Fit.