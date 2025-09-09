O dólar abriu próximo da estabilidade nesta terça-feira (9), com os investidores à espera da retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.\nÀs 9h05, a moeda norte-americana subia 0,03%, cotada a R$ 5,4194. Na segunda-feira (8), o dólar encerrou a sessão quase estável, com variação positiva de 0,04%, a R$ 5,417, em sessão de agenda econômica relativamente esvaziada. Já a Bolsa caiu 0,59%, a 141.791 pontos, após superar os 142 mil pontos pela primeira vez na sexta-feira (5).\nAs ações ligadas a commodities se valorizaram no pregão, devido à alta no preço do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional.\nNa avaliação de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, há uma série de fatores que influenciaram o desempenho ruim dos ativos brasileiros nesta segunda.