O dólar abriu perto da estabilidade nesta segunda-feira (3), enquanto os investidores acompanham a divulgação do novo boletim Focus e iniciam a semana à espera da decisão de política monetária do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), marcada para esta quarta-feira (5).\nÀs 9h55, a moeda norte-americana caía 0,14%, cotada a R$ 5,061.\nNo boletim Focus divulgado nesta segunda, os economistas reduziram pela primeira vez desde março a previsão para a taxa básica de juros ao fim deste ano. Agora, a expectativa é de que a Selic encerre 2026 em 13,75%, queda de 0,25 ponto percentual em relação ao levantamento da semana passada.\nNa sexta-feira (31), o dólar fechou em leve alta de 0,13%, cotado a R$ 5,068. Já o Ibovespa avançou 0,47%, aos 177.999 pontos, em um pregão marcado por problemas operacionais na B3, que atrasaram em quase três horas o início das negociações.