Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não se apresentaram para retirar o prêmio, de acordo com a Caixa.\nSegundo o banco, os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal (seis acertos) da Mega da Virada, registradas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas feitas pelo canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento.\nO ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio.\nVeja quem são os apostadores que investiram R$ 13 milhões na Mega da Virada\nComo funciona uma aposta milionária na Mega da Virada? Entenda a estratégia do grupo que fez 45 quinas\nGrupo que apostou R$ 13 milhões teria acertado as seis dezenas se tivesse repetido cartela apostada em 2024\nDois bolões também foram contemplados. Um de 18 cotas foi registrado em Franco da Rocha. Desses, 17 já retiraram o prêmio. Apenas um ganhador não compareceu para receber sua parte.