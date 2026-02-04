O conselho de administração do BRB (Banco de Brasília) aprovou a operação de compra de 58% do capital total do Master mesmo após uma recomendação formal da diretoria jurídica da instituição estatal para que houvesse atenção aos índices de liquidez do conglomerado de Daniel Vorcaro.\nA ressalva foi feita em 24 de março de 2025, quatro dias antes de a proposta ser aprovada pelos conselheiros do banco estatal do Distrito Federal e de a operação ser anunciada ao mercado. O alerta, feito em parecer obtido pela reportagem sobre a legalidade do negócio, afirma que os indicadores de liquidez eram cruciais e sugeriu que eles fossem levados em conta na decisão sobre a compra.\n"Há que se ressaltar que a observância do índice de liquidez e do índice de Basileia [exigência mínima de capital] é crucial nas contratações efetuadas pelas instituições financeiras, pois ambos são indicadores essenciais para garantir a solidez e a estabilidade do sistema financeiro. Desta forma, sugere-se que sejam os índices apontados considerados quando da deliberação da proposta", afirma o parecer assinado pelo diretor jurídico do BRB, Jacques Veloso de Melo.