O Dia dos Pais de 2026 será o último celebrado sob a regra que limita a licença-paternidade a cinco dias. A partir de 2027, o período de afastamento será ampliado gradualmente, até chegar a 20 dias em 2029.\nSancionada em março deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a lei 15.371 amplia a licença e cria o salário-paternidade no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os dias extras de afastamento serão pagos inicialmente pelos empregadores, que deverão ser ressarcidos pela Previdência Social. A forma de operacionalização do reembolso ainda depende de regulamentação.\nTon Kohler com seus dois filhos, Pedro, 11, e Mariana, nove; ele perdeu a mãe dos filhos em 2018 e, desde então, cria os dois sozinho. Diz que se tivesse tido mais tempo de licença seria 'fantástico' Ton Kohler no Instagram Homem sentado no chão com dois filhos, um menino à esquerda e uma menina no colo à direita. Darwin Grein, CEO da consultoria Juntxs e especialista em desenvolvimento humano e organizacional, afirma que as licenças têm aumentado em todo o mundo. Segundo ele, a tendência de longo prazo envolve não só adequação à legislação, mas promoção de bem-estar e retenção de talentos.