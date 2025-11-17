O Dia da Consciência Negra, anualmente celebrado no dia 20 de novembro, que cai nesta quinta-feira, foi sancionado um feriado nacional em dezembro de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se da primeira folga que abrange o país todo desde o Dia do Trabalho, em 1º de maio.\nNos locais onde houver expediente, quem trabalhar na quinta-feira tem direito a pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, segundo a Lei nº 605/1949. Daniel Ribeiro, sócio da VLF Advogados, explica que o adicional incide sobre a hora normal e não substitui o pagamento de eventuais horas extras, caso a jornada seja excedida.\nAtividades consideradas essenciais -como saúde, segurança, transporte, comunicação, hotelaria e alimentação-- costumam operar normalmente em feriados. "Em regra, todo trabalhador celetista pode trabalhar em feriados, desde que respeitadas as condições", diz Ribeiro.