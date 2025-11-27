Nos dias 17 e 18 de dezembro, o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) vai realizar um leilão de veículos de circulação e sucatas em Araguaína, norte do estado. Os lances variam entre R$ 20 e R$ 10 mil.\nO edital com as regras do leilão foi publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (26). Ao todo são: 547 veículos, sendo 406 sucatas e 141 de circulação. Os bens foram apreendidos por terem registros como infrações de trânsito, falta de pagamento de taxas obrigatórias ou seguros obrigatórios e outras situações.\nO leilão será feito exclusivamente de forma online, pelo site da Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos, a partir das 9h. Os interessados deverão fazer cadastro no site da empresa responsável e enviar a documentação necessária, que será analisada em 24 horas.