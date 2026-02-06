O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai leiloar mais de 400 veículos e sucatas que estão recolhidos no pátio de Palmas. Na modalidade online, os lances dos veículos variam entre R$ 50 e R$ 10 mil.\nO documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. De acordo com o edital, os interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deverão se cadastrar no site da Sancar Gestão Empresarial e Logística de Veículos, empresa responsável pelo leilão e concessionária dos serviços de guarda e remoção de veículos retidos por medidas administrativas de trânsito no estado.\nO leilão será nos dias 2 e 3 de março de 2026, a partir das 9h, com transmissão das arrematações em tempo real pelo site da Sancar. Ao todo, serão disponibilizados para os lances 129 sucatas e 307 veículos de circulação.\nVisitação