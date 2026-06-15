Quem pretende comprar um carro ou motocicleta por meio de leilão já pode se preparar para participar do próximo certame promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO). O órgão disponibilizará 410 veículos em um leilão realizado pela internet no dia 2 de julho, em Guaraí, na região centro-norte do estado.\nDo total de lotes, 167 correspondem a veículos conservados, aptos para circulação, e 243 são classificados como sucatas. Os lances iniciais variam entre R$ 50 e R$ 1,5 mil, conforme o edital publicado pelo Detran.\nO leilão ocorrerá exclusivamente pela internet, a partir das 9h, com transmissão em tempo real pela plataforma da empresa responsável pela organização do evento.\nLeilão da Receita Federal tem carro por R$ 10 mil, eletrodomésticos e joias\nGoverno Lula quer evitar desgaste com fila do INSS e prevê zerar pedidos represados antes das eleições